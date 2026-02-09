Волочкова пожаловалась на использование ее фото в рекламе алко-шоу

Волочкова заявила, что с ней не согласовали промошоу «Звезды под капельницей»

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала участие в скандальном реалити-шоу «Звезды под капельницей». Отрывок передачи «Шоу Воли» с ее участием появился в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Волочковой, ей предложили хороший гонорар за участие, но многое происходило без ее согласия и не было прописано в контракте. Например, она давала согласие только на съемки в первый и последний день проекта.

«Меня же даже не предупредили, что именно мое фото возьмут для рекламы. Почему не Джигурду? Почему не Рому Желудя? Мое фото размещают по городам и пишут "Звезды под капельницей"», — заявила Волочкова.

