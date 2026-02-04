Волочкова обвинила журналистку в подставе за унизительный эфир о ней

Волочкова обвинила журналистку в подставе и искажении фактов в шоу о ее юбилее

Балерина Анастасия Волочкова жестко ответила на скандальный эфир телеканала НТВ, снятый в честь ее юбилея. Об этом она написала в своем аккаунте в социальной сети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка призналась, что ожидала эфир о ее заслугах в искусстве и творчестве, но вместо этого она увидела «сваленные в кучу» кадры с Джигурдой, с отдыха на Мальдивах и прочие скандальные моменты. Более того, программу, по словам Волочковой, выпустили без ее согласования.

«Анжелика, прости, это подстава. Было прекрасное настроение и я помню, как прекрасно провели время. Но теперь настроение испорчено. Воспользовалась моим доверием. Вы по-прежнему остались на дне», — написала она. Волочкова также отметила, что журналисты «боятся показывать» ее творчество, несмотря на то, что она — выдающаяся русская балерина. «Мои заслуги невозможно замарать даже вашими дешевыми подставами», — добавила артистка.

Ранее балерина ответила на высказывания музыкального критика Сергея Соседова, который посоветовал ей уйти на пенсию. Артистка назвала Соседова «выжившим из ума человеком».