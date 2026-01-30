Реклама

19:42, 30 января 2026

Волочкова ответила на призыв уйти на пенсию

Анастасия Волочкова обвинила Сергея Соседова в попытках пиара на ее имени
Ольга Коровина

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Балерина Анастасия Волочкова ответила на высказывания музыкального критика Сергея Соседова, который посоветовал ей уйти на пенсию. Ее комментарий приводит Общественная служба новостей.

Артистка назвала Соседова «выжившим из ума человеком» и подчеркнула, что брала уроки у легендарной Майи Плисецкой. По словам Волочковой, она оставит после себя огромное наследие, в отличие от ее оппонента. Танцовщица заявила, что Соседова даже не приглашают участвовать в телепроектах, поскольку знают о его «неадекватности».

«Господин Соседов, смените свой тон в мой адрес и прекратите уже хайпиться на моем имени», — добавила Волочкова.

Ранее Соседов высказался о новой волне популярности Волочковой и посоветовал ей уступить сцену юным талантливым танцовщицам. Причиной он назвал склонность к алкогольной зависимости и фигуру балерины, которую критик сравнил со слоном в пуантах.

