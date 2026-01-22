Волочкову назвали «слоном в пуантах» и призвали уйти из балета

Критик Соседов призвал Волочкову покинуть сцену и уступить дорогу юным талантам

Музыкальный критик Сергей Соседов высказался о новой волне популярности балерины Анастасии Волочковой. Его слова передает Общественная служба новостей.

По мнению Соседова, бывшей звезде Большого театра стоит «уступить сцену» юным талантливым танцовщицам. Причиной он назвал склонность к алкогольной зависимости и фигуру Волочковой.

«Сегодня это пьяная крупнотелая дама, которая разучилась танцевать. Балерины должны быть хрупкими, изящными, должны порхать. Слон, который пуанты натянет, не сможет порхать, простите», — заявил Соседов.

Ранее Волочкова заявила, что дружит с певицей Аллой Пугачевой и до сих пор поддерживает с ней отношения. Балерина сообщила, что переписывается с уехавшей из России после начала специальной военной операции артисткой.