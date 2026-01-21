Волочкова рассказала о ценных советах и помощи Пугачевой

Анастасия Волочкова призналась, что поддерживает общение с Аллой Пугаевой

Анастасия Волочкова заявила, что дружит с Аллой Пугачевой и до сих пор поддерживает с ней отношения. Об этом она сообщила в интервью «КП».

Балерина сообщила, что переписывается с уехавшей из России после начала специальной военной операции (СВО) певицей.

«Она дает мне очень мудрые советы, очень дорожу ими. Кроме хорошего Алла Борисовна мне ничего не сделала. Она меня вывела как первую русскую поющую балерину на большую сцену, еще до этого мы дружили», — заявила Анастасия.

Также Волочкова напомнила, что Пугачева задействовала ее в своем фильме и юбилейном концерте, посещала выступления балерины вместе с Филиппом Киркоровым.

В декабре стало известно, что балерина Анастасия Волочкова вернулась в рехаб-шоу «Звезды под капельницей». Она заявила, что ее не волнует чужое мнение и ей не стыдно за свое поведение.