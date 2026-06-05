33-летняя Карина Кросс оценила щедрость 22-летнего мужа

Популярная российская блогерша Карина Кросс (настоящая фамилия — Лазарьянц) оценила щедрость мужа, хоккеиста Марка Рудаковского. Комментарием она поделилась с Telegram-каналом «Звездач».
33-летняя инфлюэнсерша посетила с избранником премьеру сериала «Двойная жизнь Ми».
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Кросс похвасталась журналистам, что супруг часто балует ее дорогими подарками. При этом спортсмен выбирает презенты на свой вкус, добавила она. «Я не смотрю на цены вообще. Мы пошли в магазин, мне понравились мюли — он мне купил», — рассказала она.
В апреле была раскрыта стоимость роскошного платья Карины Кросс со свадьбы с 22-летним хоккеистом. Отмечалось, что цена на дизайнерский наряд, который на венчание для инфлюэнсерши выбрала мать мужа, составила 336 тысяч рублей.