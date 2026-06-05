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16:24, 5 июня 2026Ценности

33-летняя Карина Кросс оценила щедрость 22-летнего мужа

Российская блогерша Карина Кросс похвасталась, что муж ее балует дорогими подарками
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Популярная российская блогерша Карина Кросс (настоящая фамилия — Лазарьянц) оценила щедрость мужа, хоккеиста Марка Рудаковского. Комментарием она поделилась с Telegram-каналом «Звездач».

33-летняя инфлюэнсерша посетила с избранником премьеру сериала «Двойная жизнь Ми».

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Кросс похвасталась журналистам, что супруг часто балует ее дорогими подарками. При этом спортсмен выбирает презенты на свой вкус, добавила она. «Я не смотрю на цены вообще. Мы пошли в магазин, мне понравились мюли — он мне купил», — рассказала она.

В апреле была раскрыта стоимость роскошного платья Карины Кросс со свадьбы с 22-летним хоккеистом. Отмечалось, что цена на дизайнерский наряд, который на венчание для инфлюэнсерши выбрала мать мужа, составила 336 тысяч рублей.

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