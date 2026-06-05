33-летняя Карина Кросс оценила щедрость 22-летнего мужа

Российская блогерша Карина Кросс похвасталась, что муж ее балует дорогими подарками

Популярная российская блогерша Карина Кросс (настоящая фамилия — Лазарьянц) оценила щедрость мужа, хоккеиста Марка Рудаковского. Комментарием она поделилась с Telegram-каналом «Звездач».

33-летняя инфлюэнсерша посетила с избранником премьеру сериала «Двойная жизнь Ми».

Кросс похвасталась журналистам, что супруг часто балует ее дорогими подарками. При этом спортсмен выбирает презенты на свой вкус, добавила она. «Я не смотрю на цены вообще. Мы пошли в магазин, мне понравились мюли — он мне купил», — рассказала она.

В апреле была раскрыта стоимость роскошного платья Карины Кросс со свадьбы с 22-летним хоккеистом. Отмечалось, что цена на дизайнерский наряд, который на венчание для инфлюэнсерши выбрала мать мужа, составила 336 тысяч рублей.