В России высказались об иностранных политиках на ПМЭФ

Депутат Чепа: Интерес международных политиков к России растет

Интерес иностранных политиков к России возрастает, заявил посетивший Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом депутат сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

Парламентарий поделился, что заранее готовил ряд встреч со своими иностранными коллегами и в Москве, и на полях ПМЭФ.

«Понимаем, что в условиях перехода на многополярный мир интерес к России возрастает. В условиях меняющегося мира Россия является одним из тех центров притяжения, без которого сегодня невозможно обойтись. Поэтому интерес [к России] большой», — сообщил Чепа.

Ранее депутат бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре на полях ПМЭФ заявил, что немецкие компании возобновили бы бизнес с Россией, однако не могут этого сделать из-за давления США.

Политик отметил, что давление исходит именно от Вашингтона: логика заключается в том, что если вы ведете бизнес с Россией, то можете потерять возможность вести бизнес с нами. Поэтому немецкие компании ориентируются на американский рынок, добавил он.