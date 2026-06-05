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16:17, 5 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались об иностранных политиках на ПМЭФ

Депутат Чепа: Интерес международных политиков к России растет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Интерес иностранных политиков к России возрастает, заявил посетивший Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом депутат сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

Парламентарий поделился, что заранее готовил ряд встреч со своими иностранными коллегами и в Москве, и на полях ПМЭФ.

«Понимаем, что в условиях перехода на многополярный мир интерес к России возрастает. В условиях меняющегося мира Россия является одним из тех центров притяжения, без которого сегодня невозможно обойтись. Поэтому интерес [к России] большой», — сообщил Чепа.

Ранее депутат бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре на полях ПМЭФ заявил, что немецкие компании возобновили бы бизнес с Россией, однако не могут этого сделать из-за давления США.

Политик отметил, что давление исходит именно от Вашингтона: логика заключается в том, что если вы ведете бизнес с Россией, то можете потерять возможность вести бизнес с нами. Поэтому немецкие компании ориентируются на американский рынок, добавил он.

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