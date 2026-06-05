Гость интервью Собчак рассказал о заставившем ее нервничать обстоятельстве во время съемок

Блогер Синяк заявил, что Собчак нервничала из-за макияжа во время интервью с ним

Блогер Игорь Синяк, давший интервью блогерше и журналистке Ксении Собчак, рассказал об обстоятельстве во время съемок, которое заставило ее нервничать. В видео, доступном на YouTube, он уточнил, что переживания Собчак были связаны с ее макияжем.

«Ксюша в этот день очень сильно нервничала, потому что (...) ей запретили накрасить ресницы для того, чтобы она выглядела более натурально, более естественно. Мне тоже нравится, как это выглядит. А Ксюше это не нравилось», — заявил гость интервью Собчак.

При этом блогер отметил, что во время беседы и он, и ведущая чувствовали себя комфортно, так как были знакомы до этого.

Ранее Собчак ответила главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, попросившей МВД проверить ее интервью с Синяком на пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Она, в частности, заверила, что их беседа не нарушает российское законодательство.

2 июня Мизулина сообщила, что обратилась в МВД с требованием проверить интервью журналистки с блогером на пропаганду нетрадиционных отношений. Она также назвала ролик Собчак провокацией.