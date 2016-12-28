В РУСАДА назвали слова о системе допинга в России вырванными из контекста

Слова, подтверждающие наличие в России отлаженной допинговой системы и сказанные исполняющей обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анной Анцелиович журналисту The New Yourk Times, были искажены и вырваны из контекста. Об этом, в среду, 28 декабря, говорится в официальном заявлении организации.

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«Анцелович заявила, что в отчете, опубликованном 9 декабря, Ричард Макларен отказался от слов "государственная система допинга" и использовал словосочетание "институциональный заговор". Журналистка Ребекка Руиз, вырвав из контекста данные слова, создала впечатление, что руководство РУСАДА признает наличие институциональной схемы покрытия допинга в России», — говорится в заявлении.

Кроме того, РУСАДА подчеркнуло, что не имеет полномочий на признание либо отрицание факта наличия в стране системы применения допинга.

О признании Анцелиович сообщалось также в среду, 28 декабря.

Вторая часть доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о наличии допинговой системы в российском спорте была представлена 9 декабря. В нем сообщается, что в фальсификации с допинг-пробами замешаны двое россиян, завоевавших четыре золотые медали Олимпиады 2014 года в Сочи.