Кремль после статьи NYT отверг причастность к допингу

Кремль не имеет отношения к возможному употреблению допинга российскими спортсменами. Об этом в среду, 28 декабря, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы с самого начала, естественно, отрицали какую-либо причастность государства или государственных ведомств, или служб, или органов к возможному употреблению допинга спортсменами», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее в среду The New York Times сообщила, что исполняющая обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович признала существование допинг-системы в стране. При этом она отметила, что представители высшего руководства страны не имеют к этому отношения.