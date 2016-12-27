Биатлонистка Зайцева назвала условия для начала судебной тяжбы с Родченковым

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева подаст в суд на бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, если ее фамилия окажется в докладе WADA о допинге в российском спорте. Слова Зайцевой во вторник, 27 декабря, приводит «Спорт FM».

«Пускай разбираются по закону, мы будем ждать. Скажу одно — спортсмены ни при чем. Они не могут поцарапать свои пробирки, не могут засыпать туда соль или что-то еще. Я никогда ничего не принимала. Если вдруг всплывет моя фамилия — это будет бред. Подам в суд на Родченкова, куда угодно. Потому что это неправда. Я всегда знаю, что принимаю», — сказала Зайцева.

По мнению спортсменки, Родченков — предатель. «Он сдал свою страну, сдал своих спортсменов, которые тренировались, работали — биатлонистов, лыжников. Для меня он не человек», — призналась Зайцева.

22 декабря Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение провести расследование в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 спортсменов, упомянутых в докладе комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством канадского юриста Ричарда Макларена. Еще два российских биатлониста — участника ОИ-2014 отстранены от соревнований. СБР в свою очередь отказался от мартовского этапа Кубка мира в Тюмени и юношеского чемпионата мира 2017 года в Острове.

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В мае Родченков в интервью газете The New York Times обвинил ряд российских чемпионов Олимпиады в Сочи в употреблении запрещенных препаратов, а в июне стал одним из героев фильма телекомпании ARD о допинге в России. Признания Родченкова легли в основу официального расследования под эгидой WADA, которое возглавил Макларен.

На Олимпийских играх-2014 в Сочи Зайцева завоевала серебряную медаль в эстафете в составе женской сборной России. В этой же дисциплине 38-летняя спортсменка брала золото на Играх в Турине (2006) и Ванкувере (2010). Зайцева завершила карьеру в январе 2015 года.