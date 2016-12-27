В IBU назвали сроки объявления замены этапу Кубка мира по биатлону в Тюмени

Международный союз биатлонистов (IBU) определится с новым местом проведения восьмого этапа Кубка мира сезона-2016/17 к середине января. Об этом сообщил президент IBU Андерс Бессеберг. Его слова во вторник, 27 декабря, приводит ТАСС.

«Ожидаю, что в середине января ситуация прояснится. Для принятия решения потребуется время, поскольку нам надо обговорить ситуацию с телевизионными компаниями, состыковать сетку вещания с соревнованиями по другим зимним видам спорта (...). Проблем не будет, поскольку у нас уже есть заявки от городов, готовых принять турнир», — сказал Бессеберг, не уточнив, какие города подали заявки.

Этап Кубка мира должен был пройти в Тюмени, но 22 декабря Союз биатлонистов России (СБР) отказался от его проведения, а также от юниорского чемпионата мира в Острове. В качестве причины было указано нежелание проводить турниры среди подозрений, возникших в связи с выходом финальной версии доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), в котором Россия обвиняется в создании системы сокрытия положительных допинг-проб спортсменов.