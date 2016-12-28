Мутко посоветовал спортивным чиновникам визировать интервью с иностранными СМИ

Вице-премьер Виталий Мутко назвал способ борьбы с неправильной интерпретацией слов спортивных чиновников в иностранных СМИ. Об этом сообщает ТАСС.

«Я сам общался с подобными журналистами и прекрасно понимаю, что у людей определенные задачи, поэтому в таких беседах надо быть внимательнее, а интервью — визировать. Каждый хочет подать информацию под своим углом, передергивая слова», — заявил вице-премьер.

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В среду, 28 декабря, американское издание The New York Times опубликовало материал под заголовком «Россия больше не оспаривает фальсификации с допингом во время Олимпиады». В нем приводилась единственная цитата исполняющей обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анны Анцелиович: «Это был институциональный сговор».

Позже в агентстве отметили, что ее слова были выдернуты из контекста.