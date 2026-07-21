Названы защищающие мозг от старения продукты

Невролог Кутлубаев: Жирная морская рыба, темные ягоды и орехи защищают мозг от старения

Невролог Мансур Кутлубаев рассказал, какие продукты поддерживают здоровье мозга и защищают его от старения. Их врач назвал в беседе с изданием UfaTime.ru.

По словам Кутлубаева, больше всего пользы мозгу приносят три группы продуктов. Первая — это жирная морская рыба. Врач объяснил, что она содержит много омега-3 жирных кислот. Чтобы защититься от старения, невролог посоветовал есть ее несколько раз в неделю.

Кутлубаев добавил, что для здоровья мозга также полезны темные ягоды, такие как черника или черная смородина. Доктор отметил, что в них есть много антиоксидантов, которые защищают мозг от повреждений. Третьей группой продуктов врач назвал орехи и семена. Он уточнил, что особенно полезны тыквенные семечки.

Доктор подчеркнул, что для здоровья мозга важно также есть достаточно клетчатки, и следить за тем, чтобы рацион был сбалансированным по белкам, жирам и углеводам. При этом невролог отметил, что избыток соли, различные животные жиры и продукты с легкоусвояемой глюкозой вредны для мозга.

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