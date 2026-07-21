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16:43, 21 июля 2026Россия

В России высказались об отправке десанта в Киев

Военный эксперт Кнутов: Отправка десанта в Киев нецелесообразна
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Высадка десанта в Киеве нецелесообразна, поскольку Украина с 2022 года нарастила число систем противовоздушной обороны (ПВО). Так о возможности подобной операции высказался военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с MK.RU.

«Украина уже имеет достаточно серьезную маловысотную и средневысотную систему ПВО. Есть также большое количество переносных зенитных ракетных комплексов. Это все будет работать по нам, мы понесем огромные потери и вся эта операция закончится провалом, здесь нет никаких сомнений», — указал Кнутов.

По его словам, для успеха такой операции сначала необходимо подавить средства ПВО, а затем уже проводить высадку десанта.

Ранее военблогер Михаил Звинчук высказался об отправке российского десанта в Одессу. Аналитик указал, что подобное решение, как и другие масштабные войсковые операции, нецелесообразно без длительной подготовки на нескольких уровнях.

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