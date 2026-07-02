В России высказались об отправке десанта в Одессу

Военблогер Звинчук заявил, что отправка российского десанта в Одессу нецелесообразна

Отправка российского десанта в Одессу, как и другие масштабные войсковые операции, нецелесообразна без длительной подготовки на нескольких уровнях. Так о боях за Одессу высказался российский военблогер Михаил Звинчук, автор блога «Рыбарь».

По его словам, перед крупными операциями он считает важным ослабить потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в живой силе систематическими ударами дронов, защиту критической инфраструктуры России в тылу, изоляцию черноморских портов и уничтожение энергоинфраструктуры Украины.

Глубокие прорывы, десанты на Одессу и прочие рывки на Киев без решения других задач чреваты только стачиванием и без того ограниченного личного состава. Хоть и звучат красиво Михаил Звинчук

Ранее военэксперт Виктор Литовкин заявил, что России следует расширить географию боев на Украине и продолжить спецоперацию уже на территории Николаевской и Одесской областей. Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев утверждал, что контроль над Одессой стал бы восстановлением исторической справедливости и ключом к Приднестровью.