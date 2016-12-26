Биатлонистка Старых вернулась в сборную России после дисквалификации за допинг

Биатлонистка Ирина Старых включена в состав сборной России на четвертый этап Кубка IBU в итальянской коммуне Мартелло. Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России (СБР).
Для Старых этот этап станет первым международным соревнованием после трехлетней дисквалификации. Россиянка была отстранена от выступлений с 23 декабря 2013 года за применение запрещенного препарата эритропоэтина (используется для повышения общей выносливости организма).
Помимо Старых, в Италии выступят Виктория Сливко, Дарья Виролайнен, Анна Никулина, Светлана Слепцова, Ольга Якушова и Светлана Миронова.
Также был назван состав женской сборной России на этап Кубка мира по биатлону в немецком городе Оберхоф: Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова, Екатерина Глазырина, Ульяна Кайшева и Ирина Услугина.
Этапы Кубка мира и Кубка IBU пройдут с 5 по 8 января.