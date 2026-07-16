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00:51, 16 июля 2026Россия

В МИД России назвали соучастника убийства главного инженера ЗАЭС

МИД РФ: Запад поощряет преступления Киева и становится их соучастником
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Убийство ВСУ главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева — очередная попытка создать угрозу безопасному функционированию станции. Запад готов поощрять Киев вне зависимости от степени его безумия, сказано в заявлении МИД РФ.

«Преступный шаг Киева является очередной попыткой создать угрозу безопасному функционированию ЗАЭС и запугать ее сотрудников», — говорится в заявлении ведомства.

Как подчеркнули в МИД, «нацистско-бандеровский режим строит иллюзии, что у него получится таким образом оказать давление на Россию». Запад же становится соучастникам этих преступлений Киева. Высочайшая опасность нахождения ВСУ вблизи ЗАЭС теперь очевидна более, чем когда-либо, добавили в ведомстве.

Об убийстве главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. 15 июля Украина совершила целенаправленный террористический акт, нанеся удар по служебному автомобилю ЗАЭС на границе промышленной площадки станции и Энергодара.

В свою очередь, МАГАТЭ назвало убийство главного инженера Запорожской атомной электростанции «неприемлемым нападением на станцию и ее руководство»

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