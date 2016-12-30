Названы имена дисквалифицированных российских скелетонистов

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила российских скелетонистов Александра Третьякова, Елену Никитину, Марию Орлову и Ольгу Потылицыну, а также уже завершившего карьеру Сергея Чудинова по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее в пятницу сообщалось о четырех отстраненных скелетонистах. Нарушения ими были допущены во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи. В настоящее время Международный комитет проводит расследование. Отстранение отсчитывается с 30 декабря 2016 года.

На Олимпиаде в Сочи Третьяков завоевал золото, а Елена Никитина — бронзу. Кроме них Россию в скелетоне на Играх в Сочи представляли еще четыре спортсмена — Ольга Потылицына, Мария Орлова, Сергей Чудинов и Никита Трегубов. Таким образом, пять из шести российских скелетонистов, выступавших на ОИ-2014, временно отстранены от выступлений.