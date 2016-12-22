Финал Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске отменен

Финал Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске отменили по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщил президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов, его слова в четверг, 22 декабря, приводит «Р-Спорт».

«Мы получили соответствующее уведомление от Международного союза конькобежцев (ISU) о решении перенести этап Кубка мира из Челябинска в связи с решением, основанным на рекомендациях МОК», — заявил Кравцов.

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Он отметил, что СКР будет обсуждать с ISU вопрос о компенсации потерь, вызванных решением организации. «На стоп-листе стоят гостиницы, проведены предоплаты по ряду моментов, медали очень красивые отлили. Для нас это крайне неприятное событие и тяжелое, как и для оргкомитета. Мы будем обсуждать вопрос о частичной компенсации потерь», — добавил Кравцов.

Финал Кубка мира должен был пройти в Челябинске в марте 2017 года.

Ранее 22 декабря Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени. До этого из Сочи был перенесен чемпионат мира по бобслею и скелетону.