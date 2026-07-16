Минобороны Великобритании сообщило о начале поставок Украине стволов для артиллерии

Великобритания начала поставлять Украине стволы для артиллерийских орудий

Великобритания начала поставлять украине стволы для артиллерийских орудий. Об этом сообщило Минобороны Соединенного Королевства на своем сайте.

«Украине передается первая партия из 150 артиллерийских стволов британского производства для укрепления обороноспособности страны. Поставка осуществляется в рамках контракта стоимостью 61 миллион фунт стерлингов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что поставляемые стволы калибра 105 мм и 155 мм производятся на предприятии Sheffield Forgemasters в Шеффилде.

13 июля Украина и девять стран Европы (Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания) договорились о создании коалиции по противоракетной обороне. Как утверждается, коалиция будет носить исключительно оборонительный характер и дополнит существующие системы в этой сфере.