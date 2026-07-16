Управляющая компания пригрозила жильцам дома записывать их секс

В одном из бразильских домов, который находится в штате Санта-Катарина, официально ввели любовный комендантский час. Об этом пишет издание 0223.

Уточняется, что комендантский час предполагает запрет на занятие сексом после 22 часов. Такое необычное решение управляющая компания приняла после того, как получила 18 жалоб от соседей на шум по вечерам, в том числе стоны, поскрипывание кровати и громкие разговоры.

Если человек нарушит запрет впервые, то получит письменное уведомление, а в следующий раз ему уже назначат штраф. Более того, управляющая компания пригрозила установкой в доме звукозаписывающих устройств, чтобы потом воспроизводить доказательства на общих собраниях. Правда, как заявили юристы, такой комендантский час является незаконным, поскольку интимные действия в личных помещениях жильцов запрещать никто не имеет права.

Ранее сексолог Тара Сувиньяттичайпорн перечислила явные признаки плохого секса. Одним из них она назвала отсутствие общения после полового акта.