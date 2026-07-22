Жена Стаса Костюшкина показала фото со свадьбы в честь 20-летия брака

Жена певца Стаса Костюшкина показала фото со свадьбы в честь 20-летия брака

Жена солиста российской группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина Юлия Костюшкина показала фото со свадьбы в честь 20-летия брака. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах певец позировал в коричневом брючном костюме и белой рубашке. Его избранница была в белом платье с укороченной пышной юбкой сверху и кружевной снизу. Также она собрала мелированные волосы в объемный фигурный пучок из текстурных локонов и уложила набок косую челку.

«Нам с тобой, Станислав Михайлович, пророчили максимум года три, а мы собрались и выдали двадцатку. С тобой я по-настоящему за мужем, за тобой стою как за каменной стеной! Мне невероятно повезло с тобой...» — указала в подписи Костюшкина

В июне солист российской поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков показал кадры из загса в честь годовщины отношений с бывшей участницей группы «Сливки» Региной Бурд.