Солист группы «Руки вверх!» показал кадры из загса в честь годовщины отношений

Певец Сергей Жуков показал кадры из загса в честь годовщины отношений с Региной Бурд

Солист российской поп-группы «Руки вверх!» Сергей Жуков показал кадры из загса в честь годовщины отношений с бывшей участницей группы «Сливки» Региной Бурд. Публикация появилась на его странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

50-летний певец поделился архивными видео с женой и детьми. При этом на одном из фрагментов они с избранницей предстали во время регистрации брака в 2007 году. Влюбленные позировали в черных футболках с надписями Game over («Игра окончена»), куртках и джинсах.

«20 лет безусловного счастья! Я тебя люблю», — указал в подписи исполнитель.

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