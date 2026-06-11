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12:39, 11 июня 2026Ценности

Солист группы «Руки вверх!» показал кадры из загса в честь годовщины отношений

Певец Сергей Жуков показал кадры из загса в честь годовщины отношений с Региной Бурд
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @sezhukov

Солист российской поп-группы «Руки вверх!» Сергей Жуков показал кадры из загса в честь годовщины отношений с бывшей участницей группы «Сливки» Региной Бурд. Публикация появилась на его странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

50-летний певец поделился архивными видео с женой и детьми. При этом на одном из фрагментов они с избранницей предстали во время регистрации брака в 2007 году. Влюбленные позировали в черных футболках с надписями Game over («Игра окончена»), куртках и джинсах.

«20 лет безусловного счастья! Я тебя люблю», — указал в подписи исполнитель.

Ранее в июне свадебное платье невесты сына Михаила Круга раскритиковали в сети.

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