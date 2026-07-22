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19:04, 22 июля 2026 (обновлено: 19:13, 22 июля 2026)Россия

Власти раскрыли подробности пожара на атакованном ВСУ складском комплексе в Невинномысске

Спасатели локализовали пожар на атакованном ВСУ складском комплексе в Невинномысске
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Архивное фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Спасатели локализовали пожар, который разгорелся после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на складской комплекс в Невинномысске. Подробности возгорания раскрыл губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что пожарные продолжают работу по полной ликвидации возникшего из-за удара ВСУ пожара.

Владимиров также выразил благодарность всем специалистам, которые работают на месте происшествия.

ВСУ атаковали складской комплекс в Невинномысске в ночь на 22 июля. Власти сообщали, что на предприятии разгорелся пожар. По последним данным, в результате удара ранения получили пять человек. После атаки в городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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