Власти раскрыли подробности пожара на атакованном ВСУ складском комплексе в Невинномысске

Спасатели локализовали пожар на атакованном ВСУ складском комплексе в Невинномысске

Спасатели локализовали пожар, который разгорелся после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на складской комплекс в Невинномысске. Подробности возгорания раскрыл губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что пожарные продолжают работу по полной ликвидации возникшего из-за удара ВСУ пожара.

Владимиров также выразил благодарность всем специалистам, которые работают на месте происшествия.

ВСУ атаковали складской комплекс в Невинномысске в ночь на 22 июля. Власти сообщали, что на предприятии разгорелся пожар. По последним данным, в результате удара ранения получили пять человек. После атаки в городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации.