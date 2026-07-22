В российском городе объявили режим ЧС после удара ВСУ

Губернатор Владимиров: В Невинномысcке объявлен режим ЧС после удара ВСУ

В городе Невинномысск Ставропольского края был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по логистическому комплексу. Об этом сообщил губернатор российского региона Владимир Владимиров в Telegram-канале.

Он отметил, что такая мера позволит привлечь дополнительные ресурсы для ликвидации последствий происшествия. Владимиров подчеркнул, что пожарные продолжают ликвидировать пламя на объекте. К борьбе с огнем привлекли вертолет МЧС России.

«Есть обновление данных по пострадавшим. Одного из ранее обратившихся за медпомощью решили госпитализировать, угрозы жизни нет», — поделился губернатор Ставропольского края.

По последней информации, в результате украинской атаки травмы получили пять человек.

Атака на ставропольский город была зафиксирована в ночь на 22 июля.