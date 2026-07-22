Ушедший из России концерн остановил в Китае производство одной модели из-за нулевых продаж

Carscoops: Mercedes-Benz пережил обвал продаж модели Electric CLA L в Китае

Продажи нового Mercedes-Benz Electric CLA L в Китае пережили настоящий обвал, что вынудило компанию остановить производство этой модели. Машину, созданную специально для местного рынка, выпускали на мощностях совместного предприятия с BAIC Motor, сообщает Carscoops.

Статистика реализации выглядит провальной. В течение первого полугодия дилерам удалось отгрузить лишь 627 автомобилей. Самым тяжелым периодом стал февраль, когда покупатели забрали только 21 машину, а в январе этот показатель составил 35 единиц. В марте наметилось оживление, и число продаж подскочило до 358 штук, но затем последовал новый спад. В апреле клиентам передали лишь 52 седана, в мае — 161. Информация о нулевых продажах в июне пока не получила официального подтверждения.

Представители немецкого бренда ситуацию не комментируют. Остается неясным, идет ли речь о временной приостановке конвейера или о полном снятии модели с производства из-за неверной оценки предпочтений китайской аудитории.

Технически автомобиль не уступает глобальной версии электрического CLA. Он оснащается тяговой батареей емкостью 89 киловатт-часов и способен преодолевать до 866 километров пути в китайском цикле CLTC без подзарядки. Это один из лучших показателей эффективности в своем классе. Система позволяет восполнять энергию с мощностью до 325 киловатт, добавляя 370 километров пробега всего за десять минут.

Но в Китае такие характеристики уже не являются уникальными. Компания BYD развернула зарядную сеть с мощностью терминалов до 1500 киловатт. Это позволяет зарядить аккумулятор с 10 до 97 процентов менее чем за девять минут. На этом фоне продвинутые немецкие технологии перестали быть преимуществом для местных покупателей.

Ранее стало известно, что россияне не пожалели денег на одну категорию машин в первой половине года. За период с января по июнь покупатели приобрели 61 108 новых легковых автомобилей премиального сегмента, что на 30 процентов превышает значение аналогичного периода 2025 года.