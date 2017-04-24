МОК лишил россиянку Чернову бронзы Олимпиады-2008 из-за допинга

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил российскую легкоатлетку Татьяну Чернову бронзовой медали Олимпийских игр 2008 года в семиборье по результатам перепроверки допинг-проб. Об этом сообщается на сайте организации.

В организме спортсменки был обнаружен запрещенный препарат туринабол. Также был аннулирован результат мужской сборной России на Олимпиаде 2012 года в беге 4 по 400 метров из-за положительной допинг-пробы спортсмена Максима Дылдина. Команда сумела пройти в финал соревнований, где заняла пятое место.

5 апреля МОК лишил российскую тяжелоатлетку Светлану Царукаеву серебряной медали Игр в Лондоне. В ее пробе были обнаружены следы туринабола.

Международный олимпийский комитет дважды перепроверял допинг-пробы с Олимпиад в Пекине и Лондоне. По итогам исследования 1243 проб 98 оказались положительными. Сборную России лишили 14 медалей ОИ-2008 и шести наград ОИ-2012.