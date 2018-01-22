PlayStation интегрировали в кроссовки

PlayStation / YouTube

Японская компания Sony и американский баскетболист Пол Джордж объединились с брендом Nike для создания кроссовок в честь игровой приставки PlayStation. Об этом сообщает Mashable.

Издание также опубликовало видеопрезентацию обуви. На язычках черно-синих кроссовок изображены логотипы приставки, на внутренней стороне имеется кнопка включения подсветки. Также в ролике видно, что подсветка имеет три режима: обыкновенный свет, мигающий и выключенный.

Подошва и вырезы для шнурков выполнены в цветах основных клавиш консоли PlayStation, а на ткани напечатаны обозначения этих клавиш: круг, треугольник, квадрат и крест. Продажи начнутся 10 февраля, одна пара будет стоить 110 долларов.

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