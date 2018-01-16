За кроссовками с проездными выстроились очереди

Начало продаж кроссовок adidas EQT Support 93 / Berlin, оснащенных вшитым проездным на городской транспорт Берлина, вызвало ажиотаж. Видео с места событий публикует Ruptly.

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Кроссовки выпущены ограниченным тиражом 500 пар по цене 180 евро, в очереди за обувью собрались более 500 человек, передает The Local.

Несмотря на холод, многие из них заняли место еще днем 15 января и ждали начала продажи, запланированного на 16 января, в спальных мешках и палатках.

Проездной, вшитый в язычок обуви, дает право на пользование берлинским метро, трамваями, автобусами и паромами до конца 2018 года. Такой билет стоит 761 евро.

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