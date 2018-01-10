Покупатели кроссовок получат проездной на год

Компания adidas создала кроссовки с принтом под цвет сидений берлинского метро. Об этом в среду, 10 января, сообщает Metro.
Кроссовки EQT Support 93 / Berlin будут доступны для покупки во флагманском магазине в столице Германии с 16 января. Отмечается, что вместе с обувью покупатели получат годовой проездной билет на общественный транспорт, который будет действовать до 31 декабря 2018 года.
Стоимость пары составит 180 евро.
13 декабря прошлого года сообщалось, что марка adidas Originals выпустила кроссовки-носки Tubular Doom Soc цвета «ультрафиолет», который институт Pantone назвал оттенком 2018 года. Обувь выполнена из ткани и замшевых вставок, а также имеет дышащую верхнюю часть, как утверждает производитель. Кроссовки появились в продаже 18 декабря.
Компания adidas основана в 1948 году в Германии. Она занимается продажей спортивной одежды и инвентаря. Под управлением компании находятся также бренды Reebok, Y-3 и RBK & CCM Hockey.