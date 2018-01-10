Покупатели кроссовок получат проездной на год

Компания adidas создала кроссовки с принтом под цвет сидений берлинского метро. Об этом в среду, 10 января, сообщает Metro.

Кроссовки EQT Support 93 / Berlin будут доступны для покупки во флагманском магазине в столице Германии с 16 января. Отмечается, что вместе с обувью покупатели получат годовой проездной билет на общественный транспорт, который будет действовать до 31 декабря 2018 года.

Стоимость пары составит 180 евро.

Фото: Adidas

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13 декабря прошлого года сообщалось, что марка adidas Originals выпустила кроссовки-носки Tubular Doom Soc цвета «ультрафиолет», который институт Pantone назвал оттенком 2018 года. Обувь выполнена из ткани и замшевых вставок, а также имеет дышащую верхнюю часть, как утверждает производитель. Кроссовки появились в продаже 18 декабря.

Компания adidas основана в 1948 году в Германии. Она занимается продажей спортивной одежды и инвентаря. Под управлением компании находятся также бренды Reebok, Y-3 и RBK & CCM Hockey.

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