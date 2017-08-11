Марка adidas сделала одежду с сердцебиением спортсменов

Спортивная марка adidas Athletics представила коллекцию одежды Z.N.E. Pulse, на создание которой дизайнеров вдохновило сердцебиение спортсменов. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 11 августа.

Ключевая модель в новой линейке — худи Pulse Knit из шерсти мериноса с уникальным узором-пульсограммой. «В adidas Athletics мы стремимся помогать спортсменам выступать на пределе своих возможностей, и поэтому создаем одежду, которая не сковывает движений и позволяет сконцентрироваться на соревнованиях», — рассказала старший директор по дизайну Кристина Шрамм.

На сайте марки одежда появится с конца августа, а в фирменных магазинах — в начале сентября.

Фото: adidas 1 /2

Компания adidas основана в 1948 году в Германии, занимается продажей спортивной одежды и инвентаря. Под управлением компании находятся также бренды Reebok, Y-3 и RBK & CCM Hockey.