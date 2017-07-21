Бренд adidas представил бесшовную одежду для занятий фитнесом

Производитель товаров для спорта и активного отдыха adidas выпустил коллекцию бесшовной одежды для занятий фитнесом под названием Warp Knit. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 21 июля.

«Warp Knit — это сочетание функциональности, красоты и удобства, и я чувствую поддержку даже во время самых тяжелых тренировок, — прокомментировала коллекцию супермодель Карли Клосс. — Меня, как фаната моды и фитнеса, в коллекции adidas Warp Knit больше всего привлекает стиль и функциональность. Я могу быть на съемке рано утром или возвращаться домой после тренировки — вещи легко подстраиваются под мой насыщенный график».

Одежда линии, включая ключевые модели (леггинсы и футболку), выполнена из нейлоновых нитей, обеспечивающих вещам мягкость и прочность. Сетчатые вырезы обеспечивают дополнительную вентиляцию, а компрессионная поддержка трикотажа позволяет тренироваться с большей эффективностью.

Фото: пресс-служба adidas 1 /5

Оценить преимущества спортивной одежды Warp Knit ее обладательницы смогут на высокоинтенсивных женских функциональных тренировках Power Tri, которые пройдут 22 и 23 июля в Парке Горького на adidas BaseMoscow. Всех зарегистрировавшихся на сайте проекта ждут бесплатные тренировки по йоге, стретчингу, боди-балету, бегу, боксу и другим видам спорта, а также мастер-классы по макияжу и стайлингу.