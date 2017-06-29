Марка adidas скопировала кроссовки Билла Мюррея

Спортивная марка adidas представила новую модель кроссовок Rom Zissou. Она создана по мотивам фильма «Водная жизнь Стива Зиссу». Модель уже появилась в продаже и представлена на сайте режиссера фильма Уэса Андерсона. Цена — 254 доллара.

Внешне обувь напоминает ту, что носил главный герой фильма в исполнении Билла Мюррея. Выпуск обуви приурочен к началу музыкального фестиваля We Love Green. Одним из участников там будет Сеу Жоржи, который написал музыку к фильму.

«Водная жизнь Стива Зиссу» — американская трагикомедия, которая вышла на экран в 2004 году. Лента посвящена памяти Жака-Ива Кусто.

Компания adidas основана в 1948 году в Германии, занимается продажей спортивной одежды и инвентаря. Под управлением компании находятся также бренды Reebok, Y-3 и RBK & CCM Hockey.