Марка adidas Originals выкрасила кроссовки в сдержанные цвета

Спортивная марка adidas Originals преставила классические кроссовки Campus в трех расцветках. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 5 июня.

В новых сдержанных и лаконичных версиях кроссовки выполнены из замши и дополнены контрастными кожаными тремя полосками и вставкой на пятке. Строчка в тон подчеркивает контуры модели, в то время как надпись Campus с внешней боковой стороны завершает ее классический спортивный образ.

Цветовая палитра представлана в базовом черном, синем и сером тонах в сочетании с белоснежной подошвой.

В продаже обновленные модели появятся с середины июня.

adidas Originals — подразделение компании Adidas AG. Выделилось как самостоятельное направление в 2001 году и специализируется на модной одежде в стиле sport casual и «спортивный шик».