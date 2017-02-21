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Марка adidas Originals обновила линейку кроссовок NMD

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Спортивная марка adidas Originals обновила линейку кроссовок NMD. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда. Обувь выполнена в трех однотонных цветах: красном, белом и черном.

Верхняя часть моделей изготовлена из эластичного сетчатого материала и дополнена деталями в тон: накладками на пятке, фирменными тремя полосками, подошвой Boost со вставками Eva. В фирменных магазинах кроссовки будут представлены с 24 февраля.

Компания adidas основана в 1948 году в Германии, занимается продажей спортивной одежды и инвентаря. Под управлением компании находятся также бренды Reebok, Y-3 и RBK & CCM Hockey.

adidas Originals — подразделение компании Adidas AG. Выделилось как самостоятельное направление в 2001 году и специализируется на модной одежде в стиле sport casual и «спортивный шик».

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