Марка adidas Originals создала «антигламурную» коллекцию одежды

Марка adidas Originals показала лукбук обновленной коллекции EQT на сезон весна-лето 2017. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

При создании одежды и обуви дизайнеры подчеркнули «бескомпромиссный взгляд на спортивный стиль и функциональность, а также антигламурный и взвешенный подход к созданию вещей».

Фото: пресс-служба adidas Originals 1 /10

Съемки проходили на улицах Берлина. Одежда уже появилась в продаже.

Компания adidas основана в 1948 году в Германии, занимается продажей спортивной одежды и инвентаря. Под управлением компании находятся также бренды Reebok, Y-3 и RBK & CCM Hockey. Adidas Originals — подразделение компании Adidas AG. Выделилось как самостоятельное направление в 2001 году и специализируется на модной одежде в стиле sport casual и «спортивный шик».