Марка adidas Originals показала кроссовки нового поколения

Марка adidas Originals представила коллекцию кроссовок нового поколения. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда. Отличительная черта моделей — ярко-красная вставка Turbo Red. В дизайне обуви прослеживаются черты беговой модели, популярной в 1990-х годах.

Ключевой моделью в новом сезоне стали кроссовки унисекс силуэта EQT Support ADV и мужские кроссовки EQT Support 93/17. Они представлены в черно-красной палитре.

Компания adidas основана в 1948 году в Германии, занимается продажей спортивной одежды и инвентаря. Под управлением компании находятся также бренды Reebok, Y-3 и RBK & CCM Hockey.

adidas Originals — подразделение компании Adidas AG. Выделилось как самостоятельное направление в 2001 году и специализируется на модной одежде в стиле sport casual и «спортивный шик».