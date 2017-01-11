Марка adidas Originals обновила кроссовки NMD

Марка adidas Originals представила модель кроссовок NMD_R1 OG. об этом корреспонденту Ленты.ру рассказал представитель пресс-службы бренда.

Обувь изготовлена из материала Primeknit и оснащена подошвой Boost со стабилизирующими цветными вставками Eva. Минималистичный дизайн модели подчеркнут классическими тремя полосками в тон и литой вставкой на пятке с фирменной петелькой.

Компания adidas основана в 1948 году в Германии, занимается продажей спортивной одежды и инвентаря. Под управлением компании находятся также бренды Reebok, Y-3 и RBK & CCM Hockey.

adidas Originals — подразделение компании Adidas AG. Выделилось как самостоятельное направление в 2001 году и специализируется на модной одежде в стиле sport casual и «спортивный шик».