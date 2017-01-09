Японский бренд переосмыслил adidas Originals

Немецкий бренд спортивной одежды, обуви и аксессуаров adidas Originals представил новую совместную коллекцию с японской маркой White Mountaineering. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

В коллекцию вошли переработанные тректопы с капюшоном, ветровки, футболки, свитшоты, спортивные брюки и шорты, а также кроссовки NMD Trail, NMD R2 и EQT Support Future. В дизайне использованы светоотражающие полоски, высокотехнологичные материалы и технология Bosst. Вещи будут выпущены двумя линейками, первая из которых поступит в продажу 19 января, а вторая — в марте 2017 года.

Фото: adidas Originals 1 /10

Коллекция будет доступны российским покупателям во флагманском магазине Originals Moscow и в нескольких магазинах-партнерах. Цены на вещи пока не сообщаются.

Компания adidas основана в 1948 году в Германии, занимается продажей спортивной одежды и инвентаря. Под управлением компании находятся также бренды Reebok, Y-3 и RBK & CCM Hockey. adidas Originals — подразделение компании Adidas AG. Выделилось как самостоятельное направление в 2001 году и специализируется на модной одежде в стиле sport casual и «спортивный шик».