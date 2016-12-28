Марка adidas Originals украсила кроссовки шумовыми диаграммами

Марка adidas Originals представила новую версию модели кроссовок NMD_R1. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

Обувь изготовлена из материала Primeknit с графическим плетением в виде шумовой диаграммы в черно-белой и серой палитрах. Фирменная подошва BOOST выполнена в белом цвете с черными и белыми фирменными вставками.

Верх кроссовок дополнен контрастными черными деталями — конструкцией для шнуровки, шнурками и вставкой на пятке. Кроссовки уже поступили в продажу и представлены в фирменных магазинах.

Фото: пресс-служба adidas Originals

Компания adidas основана в 1948 году в Германии, занимается продажей спортивной одежды и инвентаря. Под управлением компании находятся также бренды Reebok, Y-3 и RBK & CCM Hockey. adidas Originals — подразделение компании Adidas AG. Выделилось как самостоятельное направление в 2001 году и специализируется на модной одежде в стиле sport casual и «спортивный шик».