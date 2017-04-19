Марка adidas выпустила «мятные» кроссовки Gazelle

В преддверии летнего сезона компания adidas представила очередное обновление модели Gazelle — в «мятном» цветовом исполнении. Об этом сообщает Hypebae.

Верх новой версии Gazelle выполнен из материала Primeknit. Переиздание модели также вышло в светло–оранжевой расцветке. Цена на кроссовки составляет 170 долларов.

В этом году adidas уже демонстрировали обновление линейки Gazelle. Специальная версия была приурочена к празднованию карнавала Марди Гра в Новом Орлеане.

Adidas Originals — подразделение компании Adidas AG, основанной в 1948 году в Германии. Выделилось как самостоятельное направление в 2001 году. Специализируется на модной одежде в стиле sport casual.

Модель Gazelle впервые поступила в продажу в 1966 году. Изначально кроссовки были разработаны для гандболистов, однако впоследствии модель стала популярна и среди игроков в мини-футбол. В 80–х годах Gazelle снискали популярность среди английской хип–хоп культуры.