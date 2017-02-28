Марка adidas обновила кроссовки Gazelle к карнавалу Марди Гра

Компания adidas Consortium и Sneaker Politics представили специальную версию кроссовок Gazelle PK. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда. Выпуск приурочен к началу карнавала Марди Гра в Новом Орлеане.

Обувь выполнена в фиолетовом, зеленом и золотом цветах, которые символизируют справедливость, веру и власть. Верх кроссовок Gazelle выполнен из материала Primeknit. Вдохновением для дизайнеров послужил королевский пирог — традиционное угощение на празднике.

Общий старт продаж по всему миру запланирован на 4 марта.

Adidas Originals — подразделение компании Adidas AG, основанной в 1948 году в Германии. Выделилось как самостоятельное направление в 2001 году и специализируется на модной одежде в стиле sport casual и «спортивный шик». Модель Gazelle впервые поступила в продажу в 1966 году.