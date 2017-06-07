Марка adidas решила бороться с проблемой выцветания кораллов

Спортивная марка adidas в сотрудничестве с брендом Parley представили несколько моделей беговых кроссовок UltraBOOST, UltraBOOST X и UltraBOOST Uncaged. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 7 июня.

Линейка, по словам представителей марки, отсылает к проблеме обесцвечивания кораллов и одновременно символизирует белый флаг, «который человечество должно поднять, чтобы заключить с океанами мир и прекратить их загрязнение пластиком». «Новый белый цвет в коллекции adidas x Parley – не просто элемент стиля, он привлекает внимание к экологической проблеме. Человечество слишком долго борется с загрязнением океанов, а новая палитра цветов символизирует перемирие, которое нам нужно заключить с Мировым океаном», — сказал директор adidas Running Матиас Амм.

Обувь выполнена из переработанного мусора, в среднем на одну пару уходит около 11 пластиковых бутылок.

Феномен выцветания кораллао впервые был научно описан в 1979 году. Кораллы начинают терять свой цвет, постепенно становяь из ярко-красных почти прозрачными. В разных районах Мирового океана кораллы таким образом реагировали на изменения в окружающей среде: понижение солености, загряжнение или изменение температуры.