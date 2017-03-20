Дочь Пола Маккартни разработала кроссовки из мусора

Британский дизайнер и дочь музыканта Пола Маккартни — Стелла — представила кроссовки Parley UltraBoost X, созданные в сотрудничестве с adidas. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 20 марта.

Дизайн кроссовок вдохновлен мощью и силой океанских волн. Обувь сделана из переработанного пластика. Она будет представлена в нескольких фирменных магазинах.

Выход этой модели стал частью совместного проекта с компанией Parley for the Oceans. «Стелла Маккартни и adidas помогают нам создавать новый мир, в котором люди и Мировой океан могут мирно сосуществовать», — сказал основатель фирмы Сирил Гатч.

Компания adidas основана в 1948 году в Германии, занимается продажей спортивной одежды и инвентаря. Под управлением компании находятся также бренды Reebok, Y-3 и RBK & CCM Hockey. Adidas Originals — подразделение компании Adidas AG. Выделилось как самостоятельное направление в 2001 году и специализируется на модной одежде в стиле sport casual и «спортивный шик».

Стелла Маккартни — британский дизайнер одежды. Окончила колледж искусств и дизайна святого Мартина (Central Saint Martins College of Art and Design). Начала карьеру со стажировки у Кристиана Лакруа, после чего основала первый собственный бренд Stella, который вскоре закрылся. В 1997 году заняла должность креативного директора модного дома Chloe.