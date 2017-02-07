Марка adidas Originals переработала дизайн культовых кроссовок

Спортивная марка adidas Originals представила обновленную версию культовой модели кроссовок Superstar. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

Новые кроссовки выполнены из премиальной кожи в монохромной черно-белой расцветке и декорированы золотистыми деталями и элементами брендинга. Главным отличием силуэта стала подошва из пены Boost, которая скрыта под классическим прорезиненным покрытием. В продаже модели появятся с 9 февраля.

Компания adidas основана в 1948 году в Германии, занимается продажей спортивной одежды и инвентаря. Под управлением компании находятся также бренды Reebok, Y-3 и RBK & CCM Hockey. Adidas Originals — подразделение компании Adidas AG. Выделилось как самостоятельное направление в 2001 году и специализируется на модной одежде в стиле sport casual и «спортивный шик».

Модель Superstar выпускается с 1969 года. Из-за своеобразного вида резиновой защиты пальцев ноги, которая напоминает ракушку, обувь прозвали shelltoes (дословно — ракушечные пальцы).

Superstar — одна из самых узнаваемых моделей бренда, ее постоянно перерабатывают. Например, в октябре 2016 года была представлена версия кроссовок с матовыми металлизированными носками.