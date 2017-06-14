Марка adidas Originals посвятила коллекцию 1970-м годам

Спортивная марка adidas Originals показала коллекцию 70s, которая дополняет дизайнерскую эстетику кроссовок Campus полноценной линейкой одежды для мужчин и женщин. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

В линейку вошли толстовки с фирменными тремя полосками, юбки, топы и шорты. Ожидается, что вещи поступят в продажу до конца июня и будут представлены в фирменных магазинах и на сайте бренда.

Фото: adidas Originals 1 /2

adidas Originals — подразделение компании Adidas AG. Выделилось как самостоятельное направление в 2001 году и специализируется на модной одежде в стиле sport casual и «спортивный шик».

В начале июня 2017 года марка показала обновленные кроссовки Campus. В новых сдержанных и лаконичных версиях кроссовки выполнены из замши и дополнены контрастными кожаными тремя полосками и вставкой на пятке. Строчка в тон подчеркивает контуры модели, в то время как надпись Campus с внешней боковой стороны завершает ее классический спортивный образ.