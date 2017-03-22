Марка adidas Originals обновила дизайн кроссовок из линейки EQT

Спортивная марка adidas Originals обновила дизайн кроссовок EQT Support ADV. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 22 марта.

Обновленная модель сохраняет оригинальный дизайн EQT Support ADV с фирменным трикотажным сетчатым верхом, накладками из синтетического нубука и внешним каркасом из термопластичного полиуретана. Подошва и верхняя часть кроссовок выполнена в белом цвете с ярко-красными вставками — знаковой расцветке линейки EQT. В продаже обувь появится с 23 марта.

В конце января компания показала коллекцию одежды EQT. При ее создании дизайнеры подчеркнули «бескомпромиссный взгляд на спортивный стиль и функциональность, а также антигламурный и взвешенный подход к созданию вещей».

Компания adidas основана в 1948 году в Германии, занимается продажей спортивной одежды и инвентаря. Под управлением компании находятся также бренды Reebok, Y-3 и RBK & CCM Hockey.

Adidas Originals — подразделение компании Adidas AG. Выделилось как самостоятельное направление в 2001 году и специализируется на модной одежде в стиле sport casual и «спортивный шик».