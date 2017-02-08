Марка adidas Originals обновила кроссовки EQT

Спортивная марка adidas Originals представила обновленную версию кроссовок EQT Support Ultra. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

Модель, вдохновленная беговыми кроссовками1990-х, изготовлена из сетчатого материала в сочетании с накладками из замши. Обувь представлена в двух цветах: белом и светло-сером.

В конце января компания показала коллекцию одежды EQT. При ее создании дизайнеры подчеркнули «бескомпромиссный взгляд на спортивный стиль и функциональность, а также антигламурный и взвешенный подход к созданию вещей».

Компания adidas основана в 1948 году в Германии, занимается продажей спортивной одежды и инвентаря. Под управлением компании находятся также бренды Reebok, Y-3 и RBK & CCM Hockey.

Adidas Originals — подразделение компании Adidas AG. Выделилось как самостоятельное направление в 2001 году и специализируется на модной одежде в стиле sport casual и «спортивный шик».