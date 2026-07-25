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17:46, 25 июля 2026 (обновлено: 17:50, 25 июля 2026)Экономика

Токаев предложил запустить цифровой коридор Казахстан — Россия

Токаев предложил создать цифровой транспортный коридор Казахстан — Россия
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Alexei Nikolskyi / Sputnik / Pool via Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с лидером России Владимиром Путиным предложил создать цифровой транспортный коридор Казахстан — Россия. Его слова передает ТАСС.

«Предлагается в пилотном формате запустить на одном из наиболее загруженных направлений цифровой транспортный коридор Казахстан — Россия», — рассказал Токаев.

По его словам, эффективная цифровая интеграция двух стран и широкое применение новых технологий позволят нарастить объем взаимной торговли.

Ранее Токаев предложил заморозить конфликт на Украине и вернуться к стамбульским договоренностям. Он отметил, что получает множество сигналов из Европы и США относительно украинского конфликта.

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